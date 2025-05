Adli non verrà riscattato dalla Fiorentina, la conferma di Pradè: "Decisione comune presa insieme al calciatore"

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha risposto alle domande dei giornalisti in una conferenza stampa per commentare la stagione appena conclusa. La Viola, per ammissione del suo ds, non riscatterà Yacine Adli dal Milan.

Sui riscatti quindi tutto fermo fino a martedì?

"Fagioli e Gosens hanno visto scattare l'obbligo e li avremmo riscattati comunque. Su Cataldi ne parleremo col mister, mentre per Adli non eserciteremo l'opzione. Per decisione comune, insieme al calciatore".