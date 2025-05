Dall'Argentina: c'è anche il Milan interessato a Garnacho del Manchester Utd

Bomba di mercato quella sganciata dall'Argentina. Anche se la suggestione è nata in Italia, secondo il quotidiano Olé Alejandro Garnacho potrebbe finire in Serie A. L'esterno offensivo del Manchester United infatti non dovrebbe rimanere all'ombra di Old Trafford quest'estate, per posizione ferma e decisione espressa del tecnico Ruben Amorim, nonostante il portoghese lo abbia inserito nella lista dei partenti per la tournée di amichevoli della squadra in Asia.

E qui si fa spazio l'idea Milan. Il club rossonero ha bisogno di rinnovare la rosa e riconquistare i tifosi dopo una stagione ai minimi storici, lontanissima dalla vetta del campionato e dal Napoli campione d'Italia, nonché fuori da ogni competizione europea il prossimo anno. C'è da dire che per i club italiani non è mai facile pescare dalla Premier League tuttavia, per via dei prezzi elevati, mentre il mercato resterà aperto solo alla fine di agosto e potrebbero arrivare nuove offerte.

Ma secondo il quotidiano Olé, sono in atto delle trattative tra Garnacho e il Milan. Non solo, perché stando ad altre voci trapelate in Sudamerica per l'argentino classe 2004 sono state recapitate offerte da Napoli, Juventus e Chelsea. Intanto in casa rossonera nella giornata di oggi è stato ufficializzato Igli Tare come nuovo direttore sportivo, scelto dalla dirigenza del Milan per prendere le responsabilità principali della nuova stagione: l'ingaggio del nuovo allenatore e i colpi per potenziare la rosa della prossima stagione.