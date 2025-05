Milan-Allegri, Di Marzio: "L'offerta è di 5 milioni più bonus a stagione per due anni, con opzione per il terzo"

Giungono notizie interessanti in merito al futuro di Massimiliano Allegri. L'ex tecnico della Juventus è al centro di un vero e proprio tormentone di mercato, con il Napoli che forte di un contatto già preso in passato vorrebbe capire le intenzioni dell'allenatore livornese, prima però di sapere la risposta finale di Conte, attuale tecnico azzurro fresco della vittoria di scudetto. In casa Napoli questa confusione ha portato il Milan, e Tare a spingere forte su Allegri, soprattutto nelle ultime ore.

Così, come riportato in questi minuti da Gianluca Di Marzio, nel Milan starebbe aumentando la fiducia di avere l'ok finale di Allegri, risposta che potrebbe arrivare nel giro di 24/48 ore, così da anticipare l'eventuale ritorno del Napoli o l'arrivo dell'Inter.

L’offerta che il Milan mette sul tavolo è di 5 milioni più bonus a stagione per due anni, con opzione per il terzo. Resta comunque in stand-by la situazione fra Allegri e il Napoli, legata anche al futuro di Antonio Conte.