MN - Cessione Saelemaekers: ecco il perché della rottura tra Milan e Roma

vedi letture

In questo momento, non ci sono più spiragli per la riapertura di una trattativa tra il Milan e la Roma per la cessione di Alexis Saelemaekers ai giallorossi. Una lunga storia, quella legata all’esterno belga, che alla fine si è conclusa con un nulla di fatto e Alexis tornerà al Milan, che valuterà anche con il nuovo allenatore il futuro del laterale, che fino a pochi giorni fa sembrava essere un elemento con il quale poter fare una plusvalenza importante.

Calciomercato Milan: Saelemaekers-Roma, le puntate precedenti

Ma andiamo nel dettaglio di quanto accaduto. A gennaio, Ghisolfi incontra la dirigenza del Milan nella sede rossonera per aggiornarsi sulle intenzioni relative a Saelemaekers e Abraham e su come poter impostare, per l’estate, un accordo che potesse far collimare le necessità di entrambi di club. Il Milan, dal canto suo, ha sempre manifestato la volontà di voler ricevere una proposta importante da parte della Roma per poter cedere Saelemaekers mentre i giallorossi, sul lato di Abraham, avevano la necessità almeno di colmare l’ammortamento residuo per la stagione 2025-26 pari a 13.9 milioni. Insomma, un incastro finanziario che avrebbe dovuto portare a far produrre ad entrambi i club delle operazioni positive.

Calciomercato Milan: Saelemaekers-Roma, perché è saltata

Ma, nel corso delle settimane, il ds della Roma Florent Ghisolfi non si è fatto vivo in maniera concreta con la dirigenza del Milan per intavolare la trattativa, prendendo tempo. Le sue dichiarazioni dello scorso 18 maggio prima di Roma-Milan erano state eloquenti: “L’abbiamo sempre detto che vogliamo tenere Saelemaekers, è importante dentro e fuori dal campo. Ha un buon rapporto con tutti nel club ed è importante”. Tuttavia la volontà verbale non si è mai tramutata in qualcosa di concreto e così, tre giorni fa nel corso dell’incontro svolto a Casa Milan alla presenza non solo di Giorgio Furlani, ma anche del nuovo ds Igli Tare, la doccia fredda e la chiusura del Milan alla possibilità di poter cedere Saelemaekers alla Roma, poiché i rossoneri hanno ritenuto che l’andare per le lunghe da parte di Ghisolfi potesse essere una strategia per provare ad abbassare la richiesta che, fin da gennaio, non è mai stata inferiore ai 25 milioni complessivi.