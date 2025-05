Ancora nessun accordo con la Roma per Saelemaekers: il Milan vorrebbe tenerlo

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Alexis Saelemaekers, reduce da una stagione più che positiva in prestito alla Roma di Claudio Ranieri. Il belga ha fatto talmente bene che la società giallorossa vorrebbe trattenerlo nella capitale anche l'anno prossimo, e la visita di Ghisolfi a casa Milan nella giornata di ieri (CLICCA QUI) è servita proprio per cercare di mettere le basi per questo.

Scrive però sui propri social Gianluca Di Marzio che al momento tra la Roma e Milan non sarebbe stato raggiunto ancora nessun accordo per il trasferimento di Alexis Saelemaekers, calciatore che il Diavolo starebbe addirittura valutando di trattenere anche a fronte dell'imminente cambio in panchina.