Milan, ad un passo il ritorno di Allegri in panchina: si può chiudere entro il week end

Nelle ultime ore, il Milan sembra aver dato un'importante, forse decisiva, accelerata per la panchina: è infatti sempre più vicino il ritorno in rossonero di Massimiliano Allegri che ha già guidato la squadra rossonera dall'estate 2010 a gennaio 2014. Al pari di Antonio Conte, il livornese viene da sempre considerato una primissima scelta e l'uomo giusto per la ripartenza milanista dopo l'ultima stagione fallimentare, conclusa senza la qualificazione a nessuna competizione europea.

SORPASSO SUL NAPOLI - Come spiega stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan ha portato avanti per tutto la giornata di ieri colloqui positivi con Allegri, superando così la concorrenza del Napoli che aveva pensato a lui per sostituire Conte in caso di addio. Il tecnico pugliese non ha però ancora preso una decisione e così De Laurentiis è stato costretto a rallentare. I rossoneri sono stati bravi ad approfittarne e ora sono in vantaggio. Sul piatto ci sarebbe un contratto triennale a circa 5 milioni di euro a stagione.

CONTATTI PER CHIUDERE - I contatti tra le parti proseguiranno anche nella giornata di oggi, nel tentativo di arrivare il prima possibile ad un accordo definitivo. L'obiettivo del Milan è chiudere la questione entro il week-end visto che ormai la sua decisione l'ha presa e quindi si sta muovendo per definire il tutto in fretta. Allegri è vicino al ritorno a Milanello dove avrà il non facile compito di ricostruire una squadra competitiva insieme al nuovo direttore sportivo Igli Tare. L'unica altra alternativa che resta in piedi è Thiago Motta, ma anche oggi tutte le attenzioni saranno concentrate su Max perchè è lui il prescelto per la panchina del Diavolo.