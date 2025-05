Milan, ieri vertice di mercato tra Allegri e Tare: avanti con Maignan e Leao, Theo verso l'addio

Massimiliano Allegri è stato ufficializzato ieri mattina come nuovo allenatore del Milan e nel pomeriggio ha avuto subito un vertice di mercato con il direttore sportivo milanista Igli Tare. E il primo argomento trattato in questo vertice è stato il futuro di alcuni senatori della squadra rossonera, vale a Rafael Leao, Mike Maignan e Theo Hernandez. In pratica il neo tecnico del Diavolo ha fatto sapere al suo dirigente che per lui i primi due vanno confermati, mentre il terzino francese è sacrificabile.

ADDIO THEO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri pomeriggio a Casa Milan si è visto anche l'agente di Theo, Manuel Garcia Quillon, per parlare del futuro del suo assistito: il rinnovo è da escludere in quanto c'è troppa distanza tra domanda (8 milioni di euro a stagione) e offerta (4 milioni), dunque lo scenario più probabile è la cessione in estate. L'ex Real Madrid è finito nel mirino dell'Al-Hilal che ad oggi è l'unico club che si è fatto avanti concretamente per il terzino milanista. Gli arabi vorrebbero portarlo subito negli USA per il Mondiale per Club, ma non sarà semplice perchè, oltre a trovare l'accordo economico con il Milan, dovranno anche convincere Theo che preferirebbe restare a giocare in Europa.

RAFA LEADER TECNICO - Anche Mike Maignan, come Hernandez, è in scadenza nel 2026, ma nel suo caso la volontà del Milan e di Allegri è di rinnovare il suo contratto e proseguire insieme. A breve ci sarà un colloquio tra il tecnico, Tare e il portiere francese per capire le sue intenzioni e nel caso riprendere la trattativa per il prolungamento. Chi sarà invece sicuramente centrale nel Diavolo che verrà è Rafael Leao: l'allenatore livornese, che in passato ha speso spesso belle parole nei suoi confronti, è infatti convinto che il portoghese sia uno dei pochi che fa veramente la differenza in Serie A e ne vuole fare il leader tecnico della squadra. Allegri punta a fargli fare finalmente fare quel salto di qualità che tutti i tifosi attendono da parecchio tempo, soprattutto a livello mentale.