City in pressing su Reijnders. No alla prima offerta inglese: il Milan vuole almeno 70 milioni più bonus

Tutto lascia pensare che nei prossimi giorni arriverà la fumata bianca, ma per il momento non c'è accordo tra Milan e Manchester City per Tijjani Reijnders, primo obiettivo di mercato degli inglesi per rinforzare il centrocampo di Pep Guardiola che punta ad avere in rosa l'olandese già per il Mondiale per Club che incomincerà a metà giugno negli Stati Uniti.

OFFERTA E RICHIESTA - Come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, degli emissari del Manchester City hanno presentato la prima offerta formale per il centrocampista olandese che avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in Inghilterra: 60 milioni di euro, cifra giudicata però troppo bassa dal Milan che non intende privarsi di Reijnders per meno di 70 milioni di euro più bonus. La trattativa tra i due club è destinata comunque a proseguire e già nelle prossime ore è atteso un rilancio degli inglesi che hanno fretta di chiudere l'operazione per convocare il centrocampista per il Mondiale per club.

ANCHE THEO IN USCITA - In uscita dal Milan c'è poi anche Theo Hernandez, il cui procuratore è stato ieri nella sede rossonera per incontrare il nuovo ds milanista Igli Tare. Il rinnovo è ormai un binario morto perchè c'è troppa distanza tra domanda e offerta e dunque lo scenario più probabile è la cessione. Al momento l'unico club che si è mosso concretamente per il francese è l'Al-Hilal, ma il giocatore vorrebbe aspettare altre proposte dall'Europa perchè preferirebbe continuare a giocare in un campionato importante.