Milan, Allegri "chiama" Rabiot. Le alternative sono Rovella, Guendouzi e Onyedika

Il Milan sta definendo gli ultimi dettagli della cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City e sta per chiudere l'arrivo in rossonero da svincolato di Luka Modric, ma questi non saranno gli unici movimenti in mezzo al campo dove Massimiliano Allegri ha chiesto una mezzala fisica, di passo e con gol nei piedi. E uno dei primi nomi che vengono in mente è certamente Adrien Rabiot, centrocampista del Mariglia e pupillo del tecnico livornese che in passato è stato un punto fermo della sua Juventus.

SE CHIAMA ALLEGRI... - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i due si sentono spesso, come ha ammesso qualche giorno fa sempre alla Rosea lo stesso giocatore francese. L'ex bianconero, già nel mirino del Diavolo qualche anno fa quando lasciò il PSG a zero, è legato al Marsiglia da un contratto fino al 30 giugno 2026 e per prenderlo dovrebbe bastare circa 10,5 milioni di euro. Il vero ostacolo è però l'ingaggio visto che Rabiot guadagna 3,5 milioni a stagione di parte fissa, ma con bonus facili che fanno lievitare lo stipendio a circa 6 milioni. A questo si aggiunge il fatto che il prossimo anno il Marsiglia di De Zerbi giocherà la Champions League, ma chissà che una chiamata di Allegri non possa convincere il francese a tornare in Italia.

NON SOLO RABIOT - Quello di Rabiot non è ovviamente l'unico nome sulla lista del Milan. Il ds Igli Tare che sta valutando anche altri profili, come per esempio i due giocatori della Lazio Nicolò Rovella e Matteo Guendouzi. Il primo è italiano e quindi utile anche per un discorso di liste, mentre il secondo, francese come Rabiot, rispecchia di più il calciatore che può adattarsi in fretta al calcio di Allegri, portando corsa, grinta e potenza alla mediana. Gli occhi dei dirigenti milanisti sono anche all'estero dove viene monitorato con attenzione Raphael Onyedika, nigeriano classe 2001 del Bruges che è extracomunitario e occuperebbe quindi uno slot.