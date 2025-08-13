Apertura di Hojlund: il MIlan con lo United accordo su formula

I prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per il futuro dell'attacco rossonero. Se tutte le cose andranno per il verso giusto, entro il weekend il Milan potrebbe avere il suo nuovo attaccante da affiancare a Santi Gimenez. Tutto però deve incastrarsi alla perfezione: il target è Rasmus Hojlund e la trattativa, pur più fattibile rispetto a qualche giorno fa, non è ancora in discesa. Ci sono però delle novità importanti lato calciatore.

Apertura

Dopo qualche giorno di tentennamenti, dovuti alla sua volontà di giocarsi le carte al Manchester United anche in questa stagione, Hojlund ha capito che per lui non ci sarà spazio. Il centravanti danese, riporta la Gazzetta dello Sport, ha avuto un colloquio con il club che gli ha ribadito la sua esclusione dal progetto del tecnico Amorim, peraltro già abbastanza chiara dopo gli zero minuti nell'amichevole contro la Fiorentina di qualche giorno fa. Davanti a questa prospettiva, l'ex Atalanta sta iniziando a guardare con positività all'opzione Milan, al momento la squadra che si è fatta avanti con maggiore interesse. Una trattativa non semplice e che potrebbe presentare insidie, specialmente se altre squadre dovessero bussare alla porta dell'attaccante magari con la prospettiva di giocare l'Europa.

Costi e Allegri

Il Milan, dal canto suo, ha già trovato una mezza intesa con il Manchester United: solo metà perché c'è l'accordo sulla formula dell'operazione ma manca quello sulle cifre. Hojlund uò trasferirsi con un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il club rossonero ritiene idonea un'operazione totale da 35 milioni di euro circa: 5 per il prestito e 30 per il riscatto. Per gli inglesi, invece, si dovrebbe arrivare minimo a quota 40 milioni. Molto potrebbe aiutare la volontà del calciatore, che al momento ha semplicemente aperto ma non ha ancora quella decisione ferrea che potrebbe aiutare i rossoneri al tavolo delle trattative. Per questo Massimiliano Allegri potrebbe giocare un ruolo chiave, provando a chiamare Hojlund e cercando di convincerlo definitivamente: di questo ieri Tare ha parlato con il tecnico rossonero nella sua visita a Milanello, dov'era presente anche Ibrahimovic.