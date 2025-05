Mercato Milan, in chiusura Ricci: vicino l'accordo anche con il Torino

In attesa di definire il futuro di Tijjani Reijnders, che sembra ormai destinato al Manchester City per una cifra intorno ai 70 milioni di euro, il Milan è pronto all'assalto decisivo per chiudere il primo colpo in entrata in vista della prossima stagione: si tratta di Samuele Ricci, centrocampista e capitano del Torino che da tempo è un obiettivo dei rossoneri che già a gennaio avevano provato a portarlo a Milanello, ricevendo però il no di Urbano Cairo.

CHIUSURA VICINA - Come riporta SportMediaset, la trattativa è ben avviata e, dopo aver trovato un'intesa di massima con Ricci, ora il Milan è ad un passo dall'accordo anche con il Torino. La valutazione del centrompista granata si aggira intorno ai 30 milioni di euro, soldi che arriveranno appunto dalla cessione imminente di Reijnders al Manchester City. Salvo sorprese, sarà quindi lui il primo rinforzo del Diavolo di Massimiliano Allegri che avrà così a disposizione un giovane (classe 2001) di grande qualità e dinamismo in mezzo al campo.

LA CONSACRAZIONE DI RICCI - Quella che si è appena conclusa è stata la stagione della consacrazione di Ricci che ha conquistato anche un posto fisso nelle convocazioni del ct Spalletti in Nazionale e ha giocato da titolare quattro delle ultime otto gare dell'Italia in Nations League (due le ha saltate per infortunio). Oltre al Milan, Ricci è finito nel mirino anche dell'Inter, ma i rossoneri sono in netto vantaggio e pronti a chiudere in fretta.