"Non li vali oggi". Molti tifosi non concordano con la richiesta di rinnovo a 7 milioni di Theo

Il futuro di Theo Hernandez resta oggi più che mai incerto. Il terzino francese, dopo una stagione pessima in rossonero, è al centro di riflessioni societarie e personali che potrebbero portare a una separazione. Il club ha di fatto aperto alla possibilità di una cessione, soprattutto dopo la richiesta di rinnovo avanzata dal giocatore: 7-8 milioni di euro a stagione, una cifra considerata eccessiva in via Aldo Rossi.

Al momento, le uniche offerte concrete arrivano dall’Arabia Saudita, ma Theo preferirebbe attendere un top club europeo, desideroso com’è di continuare a competere ad alti livelli nel Vecchio Continente.

Nel frattempo, i tifosi rossoneri hanno espresso chiaramente il loro pensiero. Sotto gli ultimi post Instagram del giocatore, molti hanno criticato la pretesa economica, sottolineando come una richiesta simile non sia giustificata dopo una stagione altalenante. Il messaggio è chiaro: per restare al Milan servono prestazioni, non solo ambizioni.