Ecco come Allegri parlava di Leao. Ora sarà al centro del suo Milan

Rafael Leao via dal Milan? Assolutamente no, anzi sarà ancora più centrale nel nuovo corso rossonero con in panchina Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha grande stima nel numero 10 milanista come testimoniano le sue parole al Corriere della Sera nel settembre 2022: "Il Milan ha due giocatori eccezionali e molto moderni, Theo Hernandez e Leao. Si ritorna all’importanza della fisicità. Non c’è nel mondo un altro che salta l’uomo con la potenza e la leggerezza di Leao". Un anno dopo, a ottobre 2023, dopo la vittoria della sua Juventus in casa del Milan per 1-0, Allegri ha invece dichiarato nel post-partita: "La superiorità comunque è vero che c'era, ma Leao è in grado di annullare questa superiorità". E ancora, sempre dopo quella gara: "La squadra ha fatto una bella partita, difensivamente nel primo tempo abbiamo concesso poco o niente al Milan, anche in 10 Leao può creare azioni da solo e la squadra ha fatto bene".

ALLEGRI E LEAO - Parole importanti che fanno capire benissimo la grande stima di Allegri nei confronti di Leao, reduce da una stagione con parecchi alti e bassi. L'arrivo in panchina di uno come Max lo può aiutare a fare finalmente quel salto di qualità definitivo che tarda ad arrivare? La speranza in via Aldo Rossi è assolutamente questa. D'altronde il tecnico livornese, in carriera, ha dimostrato di saper lavorare anche sulla testa dei giocatori e tirare fuori il meglio da loro. Non è un mistero che i problemi principali di Leao sono sempre stati l'atteggiamento e la poca continuità, chissà che uno come Allegri non possa aiutarlo a fare finalmente quel salto di qualità che i tifosi milanisti aspettano da troppo tempo.

NIENTE CESSIONE - Da quando è finita la stagione, non sono mancate le voci su un possibile addio di Rafa, finito nel mirino soprattutto di club arabi. Ma la cessione del portoghese non è nei piani del Milan, a meno che non arrivi un'offerta monstre da oltre 100 milioni di euro da qualche club europeo visto che non è interessato ad andare a giocare in Arabia Saudita. Scenario molto complicato al momento e comunque il Diavolo, che sta per salutare Tijjani Reijnders, non vuole perdere un altro titolarissimo.