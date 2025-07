Jashari non si sblocca (per il momento). Per Tuttosport il Milan pensa ad Adams

La telenovela Ardon Jashari potrebbe presto arricchirsi di una nuova puntata. Milan e Club Bruges continuano a lavorare a oltranza per cercare di accontentare le richieste del ragazzo, ma nel frattempo il direttore sportivo Igli Tare si starebbe cominciando a guardare intorno per evitare di ritrovarsi poi con un pugno di mosche in mano nel momento in cui dovessero saltare i contatti con i nerazzurri del Belgio.

A fronte di questo Tuttosport parla questa mattina di un interessamento del Milan per Tyler Adams, classe 1999 del Bournemouth che già in passato venne accostato, o comunque seguito, dal club rossonero. Proprio come Jashari e Guerra, la valutazione che le Cherries fanno dell'americano si dovrebbe aggirare intorno ai 25-30 milioni di euro, in linea con quello che è il budget che il Milan vuole investire per andare a completare quella zona di campo.

Adams piace, potrebbe essere una soluzione più che gradita per la mediana, ma il preferito resta Ardon Jashari, per il quale la dirigenza rossonera farà un ulteriore tentativo nelle prossime ore anche per premiare tutti gli sforzi compiuti dal ragazzo in queste settimane. Qualora la pista che porta allo svizzero dovesse una volta e per tutte arenarsi, il Milan avrebbe già pronta l'alternativa sulla quale andare a puntare.