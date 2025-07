Dal Belgio, segnali di impazienza da Jashari: vuole trasferirsi al più presto

Situazione ancora bloccata ma che nelle prossime ore potrebbe trovare, in un senso o nell'altro, la sua risoluzione: il Milan è disposto ad alzare la sua offerta per Ardon Jashari, centrocampista svizzero del Club Brugge che la dirigenza milanista ha messo nel mirino e in cima alla sua lista ormai da settimane e che, sempre da settimane, cerca di portare alla corte di Massimiliano Allegri. L'insuccesso, per ora, della trattativa è dovuto al muro alzato dai belgi che hanno da sempre fatto richiesta di una cifra da record per il club.

Secondo il Brugge, l'offerta da 32,5 milioni più 5 di bonus non incontrava queste caratteristiche. Il Milan allora pensa al rilancio, mantenendo il costo complessivo di 37,5 milioni invariato e cambiando gli equilibri tra fisso e bonus. La speranza rossonera è che questo possa bastare ai nerazzurri belgi per cedere finalmente il centrocampista svizzero. Intanto, il giocatore stesso, secondo quanto scrive dal Belgio HLN, sta mostrando segnali di insofferenza. Nelle ultime ore il clima è ancora più teso al centro di allenamento, dove Jashari si sta allenando in solitaria. L'elvetico vuole trasferirsi al Milan al più presto e continua a chiederlo al suo club, nella speranza di venire esaudito.