Come con El Shaarawy nel 2012: Allegri pronto a lanciare (definitivamente) anche Camarda?

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan potrebbe portare una ventata di cambiamento non solo per i big, ma anche per i giovani talenti rossoneri. L’allenatore livornese ha spesso dimostrato coraggio nel lanciare nuovi volti nei momenti chiave delle stagioni, sia nella sua prima esperienza al Milan, che successivamente durante i suoi anni a Torino.

De Sciglio ed El Shaarawy, nati sotto la guida di Max

L'attuale tecnico milanista fu decisivo per l’esplosione di ragazzi come Mattia De Sciglio e Stephan El Shaarawy. Il terzino italiano, fece il suo debutto da giovanissimo nella lontana stagione 2011/12, salvo poi ritrovare Allegri diversi anni più tardi proprio alla Juve. Il rendimento del Faraone invece, fu assolutamente esplosivo nel 2012/13, con Allegri allenatore del Milan. El Shaarawy guidò e trascinò la squadra, anche con l'aiuto di un super Balotelli, verso la conquista della qualificazione in Champions arrivata all'ultima giornata contro il Siena. Proprio con Allegri, il Faraone scrisse le sue pagine migliori in rossonero per gol, rendimento e prestazioni.

Alla Juventus ha poi valorizzato elementi della Next Gen come Kenan Yildiz, dando spazio ai giovani in un contesto competitivo, difficile e di alta pressione.

Camarda, il prossimo sei tu?

Ora, in rossonero, potrebbe essere arrivato il momento di Francesco Camarda. Dopo un anno da apprendista tra Primavera e Milan Futuro (poco) e prima squadra, l’attaccante classe 2008 è pronto a fare un salto di qualità. Con la guida esperta di Allegri e la sua filosofia fatta di inserimenti graduali e responsabilità crescenti, Camarda potrebbe trovare lo spazio giusto per sbocciare.

Il Milan guarda al futuro, e con Allegri in panchina, i giovani tornano ad avere una chance concreta. Camarda incluso.