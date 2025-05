Il Milan ha scelto Ricci, play moderno e regista ideale per Allegri: caratteristiche e doti tecniche

Con la cessione imminente di Tijjani Reijnders e i contatti ancora caldi con il Manchester City, il Milan si prepara a muoversi sul mercato per colmare il vuoto a centrocampo. Tra i profili seguiti con maggiore interesse spunta ancora una volta quello di Samuele Ricci, regista del Torino e vecchio pallino della dirigenza rossonera.

Caratteristiche tecniche: Ricci è molto più di un playmaker

La sua duttilità tattica, affinata soprattutto negli ultimi anni al Torino, lo rende un centrocampista moderno e adattabile a diversi sistemi di gioco. Ovviamente, bisogna dirlo, Ricci è un giocatore diverso da Reijnders. Il centrocampista italiano segna meno gol dell'olandese, ma può vantare una presenza più fisica ed equilibrata a centrocampo, caratteristiche che si sposerebbero alla perfezione con le idee di Allegri, amante del possesso e della fisicità. La vera evoluzione di Ricci arriva sotto la guida di Ivan Juric. Il tecnico croato lo ha reso più completo, lavorando sul suo fisico e sul temperamento. Ne è uscito un centrocampista capace non solo di dettare i tempi di gioco, ma anche di recuperare palloni e contribuire in fase difensiva.

Con l’arrivo di Vanoli sulla panchina granata, Ricci ha proseguito nel suo percorso di crescita, dimostrando di poter ricoprire più ruoli in mezzo al campo, dal regista basso alla mezzala, offrendo equilibrio e sostanza. E non è un caso che anche Luciano Spalletti lo abbia scelto per la sua Nazionale, affidandogli con grande fiducia le chiavi del centrocampo nell’amichevole contro la Francia. La sua visione di gioco, il controllo palla pulito e la capacità di gestire entrambe le fasi lo rendono un candidato ideale per il centrocampo rossonero, che potrebbe presto avere bisogno di rinforzi dopo l’addio di Reijnders.

Le ultime novità: Moretto parla così sull'operazione Ricci-Milan

"Il Milan ci sta lavorando da mesi. Negli ultimi giorni sono usciti nomi come Nicolussi Caviglia e Rovella, ma quello che ci viene detto è che il Milan vuole solo Ricci. Hanno un accordo di base col giocatore e sono molto vicini a chiudere anche col Torino” Ha rivelato Moretto.

Secondo il giornalista, le parti sono molto vicine a un’intesa totale. Anche se per ora si preferisce non parlare di cifre, la trattativa è ormai entrata nella fase decisiva.

“Ricci è un obiettivo concreto su cui il Milan sta lavorando da tempo. Non ti voglio dire quanto prima, ma vogliono accelerare”, Ha aggiunto Moretto.

Un segnale chiaro da parte della dirigenza rossonera, che sembra aver individuato in Ricci il profilo ideale per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione, anche alla luce della possibile partenza di Reijnders. L’operazione è calda: il Milan è pronto a chiudere il colpo.