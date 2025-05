Allegri verso il Milan, ma bisogna fare in fretta: l'Inter potrebbe inserirsi visto un eventuale addio di Inzaghi

vedi letture

Allegri-Milan, questione di ore ma bisogna fare in fretta. E' una serata di continui aggiornarmenti in casa rossonera, con la svolta che potrebbe arrivare presto per quanto riguarda la panchina del Milan per la prossima stagione.

Infatti, dopo i contatti odierni si sta vivendo una serata d'ottimismo a Casa Milan: Massimiliano Allegri si sta avvicinando. Si attende la risposta definitiva dell'allenatore nelle prossime ore e cresce la fiducia di poter chiudere: l'offerta dei rossoneri è da cinque milioni di euro.

Il Milan però deve fare in fretta, perchè anche la situazione in casa Inter potrebbe presto cambiare, con Simone Inzaghi tentato dall'Arabia. In caso di addio, Marotta andrebbe forte su Allegri.