Maignan, rinnovo congelato: per Repubblica il francese è sul mercato

Durante l'incontro tra Igli Tare, ds rossonero, e Massimiliano Allegri, che tornerà sulla panchina del Milan dopo 11 anni, si è discusso animatamente anche di come potrebbe essere profondamente rinnovata la rosa. Il centrocampista Tijjani Reijnders sembra diretto al Manchester City: è attesa un'offerta non inferiore ai 60 milioni di euro per il suo cartellino. Anche il futuro di Mike Maignan appare segnato, evidenzia Repubblica.

Il rinnovo del portiere francese è fermo da mesi e, al momento delle firme, è stato congelato dalla società. Questa situazione ha spazientito Maignan, al punto da valutare l'ipotesi di restare un altro anno per poi liberarsi a parametro zero. Un'eventualità che il Milan non può permettersi, da qui la decisione di metterlo sul mercato. Sul fronte Theo Hernandez, in una situazione contrattuale analoga, la situazione è ancora in alto mare.

Massimiliano Allegri è pienamente consapevole del quadro generale, anzi, in questa stagione non si è perso una partita del Diavolo, quasi come se stesse attendendo una chiamata.