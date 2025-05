Il Napoli pensa a Yacine Adli. Il francese a breve tornerà al Milan

vedi letture

Il Napoli dovrà puntellare il proprio centrocampo. Perché sostanzialmente sono quattro i giocatori in rosa per gli azzurri: Gilmour, Lobotka, McTominay e Anguissa. Ne serviranno almeno altri due, ammesso e non concesso che Billing venga ceduto, per giocare le tre competizioni. Un acquisto low cost potrebbe essere Yacine Adli, 5 gol e 7 assist in questa stagione con la maglia della Fiorentina.

Non è stato riscattato di comune accordo, come ha spiegato Pradè nei giorni scorsi. “Non eserciteremo l'opzione. È stata una decisione comune, presa insieme al calciatore". Lo stesso Adli ha poi salutato Firenze. "Grazie prima di tutto a miei compagni, ho trovato un gruppo straordinario con uomini veri che mi hanno subito accolto come uno di loro è con chi ho vissuto emozioni che non mi scorderò mai [...] E per chiudere, Grazie a voi popolo Viola di avermi accolto, sostenuto è dato il vostro amore. Non lo dimenticherò mai. Grazie Firenze. IL PITTORE".

Adli però ha ancora un anno di contratto con il Milan. Dunque potrebbe essere acquistato anche a meno dei 10,5 milioni che erano pattuiti per il riscatto da parte della Fiorentina. Il nome del francese piace ai dirigenti azzurri perché può giocare sia da regista che come mezz'ala, perfetto quindi in un centrocampo a tre.