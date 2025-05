Allegri-Milan, per Sky incontro in corso tra Giorgio Furlani e l'allenatore per la firma

Allegri al Milan, siamo ormai al rettilineo finale. Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano su Sky Sport 24 in questi istanti Giorgio Furlani, nel pieno centro di Milano, sta incontrando Massimiliano Allegri. Secondo l'inviato di Sky l'incontro è cominciato da circa 10 minuti, con il tecnico livornese è sempre più vicino al suo ritorno in rossonero: l'incontro con il CEO è propedeutico alla firma sul contratto.

IL RITORNO DI MAX - Max Allegri è quindi pronto a tornare sulla panchina del Milan dopo 11 anni: nella sua prima esperienza in rossonero, il livornese ha collezionato 178 panchine (91 vittorie, 49 pareggi, 38 sconfitte, 303 gol fatti e 178 subiti), vincendo uno Scudetto (2010-2011) e una Supercoppa Italiana (2011). Oggi arriva in un Milan che deve rinascere dopo una stagione fallimentare, chiusa senza la qualificazione a nessuna competizione europee. E per farlo aveva bisogno di un allenatore come lui, cioè un tecnico esperto, vincente e di personalità.

LA NUOVA STAGIONE - Sistemata anche la panchina, ora toccherà al ds Tare e proprio ad Allegri pianificare la nuova stagione. Ci sono diversi nodi da sciogliere, a partire dal futuro di alcuni big che potrebbero salutare: Tijjani Reijnders, per esempio, è finito nel mirino del Manchester City, ma il Milan farà di tutto per trattenerlo. Poi ci sono sempre i rinnovi di Theo Hernandez e Mike Maignan che sono in stand-by, così come quello di Christian Pulisic. Chissà che la presenza in panchina di un allenatore di primissima fascia come Allegri non li convinca a sposare con entusiasmo il nuovo progetto tecnico del Milan.