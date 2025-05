Il City non vuole perdere tempo. Il presidente: "Abbiamo identificato chiaramente chi sono gli obiettivi e in quali posizioni. Ci muoveremo con rapidità"

vedi letture

In un’intervista concessa ai canali ufficiali del club, il presidente del Manchester City Khaldoon Al Mubarak parla dell’imminente campagna di rafforzamento dei citizens, che a breve parteciperanno al Mondiale per club e vorranno sfruttare al meglio la finestra, dal 1 al 10 giugno, di calciomercato aggiuntiva concessa dalla FIFA alle partecipanti alla nuova competizione.

“Abbiamo identificato chiaramente chi sono gli obiettivi, in quali posizioni, e abbiamo la nostra opzione numero uno ben definita, così come la numero due. Ci muoveremo con chiarezza e rapidità. Il nostro obiettivo è essere pronti con la nuova rosa per il Mondiale per Club".

Il Manchester City è seriamente interessato a Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Milan che ha da poco rinnovato fino al 30 giugno 2030. Da capire se la trattativa per un'eventuale cessione sarà rapida o i rossoneri, che hanno scelto mister Max Allegri per rilanciarsi, prenderanno del tempo per capire bene quale può essere la scelta migliore in ottica cessioni.