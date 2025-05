ufficiale il Milan ha esonerato Sergio Conceiçao

vedi letture

Il Milan ha appena comunicato l’esonero di Sergio Conceição tramite una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web. La decisione del club rossonero arriva poche ore dopo la firma di Massimiliano Allegri, che torna così sulla panchina milanista. Una giornata lunga, intensa e che è terminata con l'allontanamento ufficiale dell'ex tecnico del Porto, arrivato in rossonero nella settimana che portò il Milan a giocarsi (e a vincere) la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita contro Juventus e Inter. L'unica gioia di Conceiçao in rossonero fu proprio quella coppa. Meno sorridente invece il percorso in Coppa Italia, terminato con una brutta sconfitta in finale contro il Bologna

Conceição, arrivato a Milano a stagione in corso, chiude la sua breve esperienza con la vittoria di una Supercoppa Italiana, conquistata a gennaio contro l’Inter. Un trofeo che resta l’unico successo del tecnico portoghese durante la sua parentesi rossonera. Con l’arrivo di Allegri, il Milan apre un nuovo capitolo e saluta l’allenatore lusitano, ringraziandolo per il lavoro svolto.

IL COMUNICATO DEL MILAN

"AC Milan e Sérgio Conceição non proseguiranno il loro percorso insieme nella prossima stagione sportiva.

Il Club desidera ringraziare Sérgio e il suo staff per l'impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati alla guida della Prima Squadra in questi mesi.

La famiglia rossonera saluta l'allenatore che ha contribuito alla conquista del 50° trofeo della storia del Milan, augurandogli il meglio per il suo futuro".