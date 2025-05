Il proprietario del City annuncia: "Avremo una nuova squadra per il Mondiale per Club"

Negli uffici dell'Etihad Stadium hanno cercato di rimettere la squadra in carreggiata durante la finestra di mercato invernale, portando quattro nuovi giocatori alla corte di Guardiola. Non farlo prima è stato un errore, come ha ammesso il presidente Khaldoon Al Mubarak in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del City. "Ripensando all'estate scorsa, penso che avremmo dovuto essere più aggressivi in ​​alcuni dei cambiamenti che dovevamo apportare", ha spiegato. "Non l'abbiamo fatto e alla fine ci è costato la stagione. A gennaio sono arrivati ​​quattro giocatori, il che dà un'idea di cosa ci aspetta quest'estate. Continueremo così, cercando di soddisfare le esigenze del club".

Lo sceicco promette di spendere milioni nelle prossime settimane: "Continueremo a fare il nostro lavoro, con una visione chiara. Il nostro obiettivo è avere una nuova squadra pronta per il Mondiale per Club". Da Florian Wirtz a Rayan Cherk, fino a Tijjani Reijnders e Morgan Gibbs-White, sono tanti i nomi sulla lista della spesa. Il City vuole fare subito sul serio".