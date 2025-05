Slot rinuncia a ricevere il premio in denaro dopo i fatti di Liverpool

(ANSA) - LONDRA, 28 MAG - Il manager del Liverpool, Arne Slot, e tutta la delegazione del club, hanno rinunciato a partecipare alla cerimonia prevista oggi a Londra dove l'olandese avrebbe dovuto ricevere il premio di miglior tecnico del campionato assegnato dall'associazione allenatori inglesi. Una decisione presa in segno di rispetto per i supporter del Liverpool falciati da un'auto condotta da un drogato al termine della parata in città per festeggiare la vittoria dei Reds in Premier League. "Come sapete, lunedì a Liverpool si è verificato un incidente scioccante, in cui decine di uomini, donne e bambini che avevano partecipato alla nostra parata sono rimasti feriti - le parole di Slot -. Di conseguenza, ho voluto rinunciare all'evento in segno di solidarietà con tutte le persone colpite. Questa non è stata una decisione presa alla leggera, ma credo che sia assolutamente corretta, data la gravità della situazione.

Spero di poter contare sulla vostra comprensione". Tra i moltissimi messaggi di vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte c'è stato quello della stella del basket Nba LeBron James, socio di minoranza del Liverpool, oltre alle parole commosse dell'ex allenatore della squadra Juergen Klopp: "La mia famiglia ed io siamo profondamente scioccati e devastati per quanto avvenuto. Le nostre preghiere e i nostri pensieri vanno alle famiglie di chi è rimasto colpito dai tragici fatti di Liverpool", le parole di Klopp. (ANSA).