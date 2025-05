Chi prenderà Cristiano Ronaldo? Sicuramente ci pensano le squadre del Mondiale per Club

"Questo capitolo è chiuso. La storia? Si sta ancora scrivendo. Grazie a tutti". Sono bastate poche parole ma estremamente dirette a Cristiano Ronaldo per esprimere la fine della storia tra lui e l'Al Nassr, terminato il campionato saudita e con la squadra di Pioli tagliata fuori dalla Champions League asiatica. Finora CR7 non si era mai pronunciato così espressamente a proposito del suo futuro, ma è evidente ormai che il 40enne portoghese voglia lasciare l'Arabia Saudita.

L'ex Juventus e Real Madrid vuole partecipare al Mondiale per Club, che avrà inizio il prossimo 14 giugno, visto che sarebbe l'ultima possibilità per Ronaldo di parteciparvi per via della cadenza del torneo ogni quattro anni. Il grande rivale, Lionel Messi, lo aspetta per sfidarlo con l'Inter Miami. Quindi dove andrà? Secondo Sky Sports UK, sono in corso trattative per far giocare CR7 negli Stati Uniti, ma nessuno ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali.

Il contratto di Cristiano con l’Al Nassr, che si stima valga oltre 170 milioni di sterline all’anno, scadrà alla fine del prossimo mese e potrebbe approfittare della finestra speciale di trasferimento istituita dalla FIFA dal 1° al 10 giugno per firmare con un altro club. Così come utilizzando un periodo di registrazione dal 27 giugno al 3 luglio (dopo la fase a gironi). Secondo l'emittente satellitare, il Botafogo - campione del Sud America a dicembre e nel gruppo B con PSG, Atletico e Seattle Sounders - sarebbe disposto a ingaggiare Ronaldo con un contratto a breve termine.