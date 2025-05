Reijnders, secondo Gazzetta oggi incontro City-Milan

Stando a quanto riferisce Luca Bianchin su Gazzetta.it nella giornata odierna c'è in programma un incontro tra Milan e Manchester City per parlare di Tijjani Reijnders. Il club inglese ha le idee chiare e ha trovato nell'olandese l'obiettivo principale per il centrocampo; i rossoneri alzano il prezzo, superiore ai 70 milioni di euro, forti del rinnovo firmato da poco fino al 2030.

Il club inglese giocherà il Mondiale per club e ha fretta, il Milan, che sta definendo l'arrivo di Allegri, può prendersi qualche giorno in più per valutare il da farsi: i prossimi giorni saranno quelli decisivi.