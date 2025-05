Massimiliano Allegri ha firmato il contratto con il Milan, è fatta

vedi letture

Max Allegri è il nuovo allenatore del Milan. Dopo l'incontro di oggi pomeriggio con Giorgio Furlani, AD rossonero, Allegri ha firmato il contratto per il suo ritorno al Milan: presenti anche il DS Igli Tare, il presidente Scaroni e l'agente Giovanni Branchini. Dopo la nostra anticipazione di questa mattina (clicca qui) sono state sbrigate anche le pratiche formali: per lui contratto biennale con 1 di opzione da circa 5.5 milioni di euro l'anno.

IL RITORNO DI MAX - Max Allegri è quindi pronto a tornare sulla panchina del Milan dopo 11 anni: nella sua prima esperienza in rossonero, il livornese ha collezionato 178 panchine (91 vittorie, 49 pareggi, 38 sconfitte, 303 gol fatti e 178 subiti), vincendo uno Scudetto (2010-2011) e una Supercoppa Italiana (2011). Oggi arriva in un Milan che deve rinascere dopo una stagione fallimentare, chiusa senza la qualificazione a nessuna competizione europee. E per farlo aveva bisogno di un allenatore come lui, cioè un tecnico esperto, vincente e di personalità.

LA NUOVA STAGIONE - Sistemata anche la panchina, ora toccherà al ds Tare e proprio ad Allegri pianificare la nuova stagione. Ci sono diversi nodi da sciogliere, a partire dal futuro di alcuni big che potrebbero salutare: Tijjani Reijnders, per esempio, è finito nel mirino del Manchester City, ma il Milan farà di tutto per trattenerlo. Poi ci sono sempre i rinnovi di Theo Hernandez e Mike Maignan che sono in stand-by, così come quello di Christian Pulisic. Chissà che la presenza in panchina di un allenatore di primissima fascia come Allegri non li convinca a sposare con entusiasmo il nuovo progetto tecnico del Milan.

CAPITOLO LEAO - La centralità di Rafael Leao invece non è in dubbio (clicca qui per la nostra ricostruzione): il portoghese è considerato un punto fermo del nuovo Milan dal tecnico livornese che nel corso della stagione ha seguito con attenzione le partite dei rossoneri così come ha fatto Igli Tare: vuole ripartire dal numero dieci portoghese per portare di nuovo il Milan in Champions League e rivitalizzarlo dopo un’annata in cui è stato oggetto di una gestione che non lo ha valorizzato e che non lo ha fatto rendere al meglio.