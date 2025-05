MN - Milan-Allegri, accordo raggiunto: ultimi passaggi formali in queste ore

vedi letture

L'accelerata delle ultime ore ha dato i frutti sperati: Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Milan. Il club di via Aldo Rossi e il tecnico livornese, che è già stato sulla panchina del Diavolo dall'estate 2010 a gennaio 2014, hanno trovato l'accordo definitivo sulla base di un triennale da cinque milioni di euro più due di bonus. Ultimi passaggi formali in queste ore, dove porterà alla firma.

Allegri sembrava destinato al Napoli che lo aveva scelto come eventuale sostituto di Antonio Conte, ma negli ultimi giorni si è intromesso il Milan che lo ha convinto a tornare a Milanello. Decisivo un blitz nelle scorse ore del nuovo ds milanista Igli Tare che lo ha incontrato per sbloccare la situazione. Poco fa è arrivato l'ok dell'allenatore alla proposta di contratto inviata ieri sera.

IL RITORNO DI MAX - Max Allegri è quindi pronto a tornare sulla panchina del Milan dopo 11 anni: nella sua prima esperienza in rossonero, il livornese ha collezionato 178 panchine (91 vittorie, 49 pareggi, 38 sconfitte, 303 gol fatti e 178 subiti), vincendo uno Scudetto (2010-2011) e una Supercoppa Italiana (2011). Oggi arriva in un Milan che deve rinascere dopo una stagione fallimentare, chiusa senza la qualificazione a nessuna competizione europee. E per farlo aveva bisogno di un allenatore come lui, cioè un tecnico esperto, vincente e di personalità.

LA NUOVA STAGIONE - Sistemata anche la panchina, ora toccherà al ds Tare e proprio ad Allegri pianificare la nuova stagione. Ci sono diversi nodi da sciogliere, a partire dal futuro di alcuni big che potrebbero salutare: Tijjani Reijnders, per esempio, è finito nel mirino del Manchester City, ma il Milan farà di tutto per trattenerlo. Poi ci sono sempre i rinnovi di Theo Hernandez e Mike Maignan che sono in stand-by, così come quello di Christian Pulisic. Chissà che la presenza in panchina di un allenatore di primissima fascia come Allegri non li convinca a sposare con entusiasmo il nuovo progetto tecnico del Milan.