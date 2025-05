MN - Finito il vertice per Saelemaekers a Casa Milan: la Roma lo vuole, previsti nuovi incontri

Questo pomeriggio il direttore sportivo della Roma, il francese Florent Ghisolfi, si è presentato a Casa Milan per discutere con la dirigenza rossonera, arricchita ufficialmente da pochi minuti da Igli Tare, del futuro di Alexis Saelemakers. L'esterno belga ha terminato con un gol - il settimo della sua stagione - l'anno di prestito secco dai rossoneri alla squadra capitolina e oggi i due club devono mettersi d'accordo perchè nei patti stipulati ad agosto non era previsto nessun tipo di riscatto.

Nel vertice di oggi in via Aldo Rossi, Ghisolfi ha ribadito l'intenzione della Roma di trattenere Saelemaekers anche per la prossima stagione: un'opportunità per il Milan di fare plusvalenza con una cessione a titolo definitivo, dopo l'ottima stagione dell'ex numero 56. Dopo questo primo summit esplorativo e in cui le carte sono state messe sul tavolo, sono previsti per i prossimi giorni nuovi incontri tra le due dirigenze, milanista e giallorossa.

di Antonio Vitiello