Galeone su Allegri: "Max preferirebbe Milano piuttosto che Napoli, conosce molto bene l’ambiente rossonero"

Giovanni Galeone, ex allenatore e maestro di Massimiliano Allegri, è intervenuto così a 7Gold. Un estratto delle sue parole:

"Max preferirebbe Milano piuttosto che Napoli. Lui conosce molto bene l’ambiente rossonero e se ci fosse Galliani sarebbe già lì. Sponda inter? Attenzione perché se Simone Inzaghi vincesse la Champions secondo me andrebbe via e allora Allegri sarebbe l’ideale a subentrare”.

Come giocherebbe il Milan?

“Con un 4-2-3-1 e ci vorrebbero 3-4 rinforzi, sopratutto in difesa dove Pavlovic ha dimostrato di non essere all’altezza. Leao sarebbe valorizzato da Max anche Pulisic, sarebbero i suoi punti fermi. Anche Theo secondo me con lui cambierebbe atteggiamento, ricordiamo che anche Pogba non era facile da gestire. Se può conquistare lo scudetto il Milan con Allegri? Sicuramente può giocarselo”.

Chi andrà alla Juve?

“Non lo so ma sicuramente non può essere uno come Thiago Motta che ha fatto solo danni: e’ arrivato e voleva togliere ogni traccia dell’allenatore precedente. Via Danilo, szcesny via Chiesa. Un po’ come se ai tempi per cancellare Conte, avesse tolto Buffon, Barzagli o Bonucci…e’ stato un segno di mancanza di personalità”.