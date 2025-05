Zaniolo smentisce categoricamente la ricostruzione fatta dalla Roma

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Avevo deciso di non tornare più sugli spiacevoli fatti di lunedì confidando nel rispetto della verità e della mia persona. Tuttavia, negli ultimi giorni mi sono trovato costretto a leggere e ascoltare numerose inesattezze e ricostruzioni fantasiose, anche ad opera di una mia ex squadra, per la quale continuo a provare affetto". Nicolò Zaniolo torna a difendersi parlando del caso scoppiato negli spogliatoi della Roma Primavera dopo la finale del campionato contro la Fiorentina: una coda al veleno con la Roma che in una nota aveva ricostruito quanto accaduto parlando di due giovani giallorossi aggrediti fisicamente. Una versione contro la quale Zaniolo si scaglia e lo fa con una storia su Instagram: "Nel loro comunicato ufficiale, infatti, sono stati riportati episodi e dettagli totalmente privi di fondamento e distanti dalla verità - scrive Zaniolo -.

Anziché approfondire la dinamica dell'episodio (e i comportamenti di alcuni suoi tesserati), si è preferito enfatizzare circostanze a dir poco marginali e risibili (come il fatto che io abbia del tutto lecitamente utilizzato i servizi igienici del centro sportivo del mio club) o muovere sgradevoli e ambigue allusioni a un mio inesistente 'stato di alterazione'. La verità è un'altra: mi ero recato negli spogliatoi delle squadre per complimentarmi con i ragazzi della Fiorentina e salutare i giocatori della mia ex squadra, senza alcun astio o risentimento, né aspettandomi di riceverlo". Sulla vicenda è in corso l'indagine della Procura Figc. (ANSA).