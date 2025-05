MN - Bianchi: "Conceiçao-Milan, amore mai sbocciato? Penso avrebbe avuto bisogno di più tempo"

Rolando Bianchi, ex attaccante tra le tante di Torino, Manchester City, Lazio e Atalanta, è stato intercettato in esclusiva per MilanNews.it da Niccolò Crespi. Tra i diversi temi affrontati in questa speciale intervista, il giudizio su Santiago Gimenez e il rapporto tra il Milan glorioso degli anni di Silvio Berlusconi e questo, molto distante da quelle stagioni spesso terminate con trofei in bacheca.

Abraham, Jovic e per ultimo Santi Gimenez. Il ruolo del centravanti perchè così complicato nel Milan?

“L’attaccante è già un ruolo molto particolare, perchè vive molto dell’entusiasmo della squadra o della difficoltà, dipende dal momento che si sta passando ovviamente. E' normale che, se giochi nel Milan, allora ci si aspetta sempre tanto da questo tipo di giocatori, ma non è facile farlo in questa squadra e in questo momento. Secondo me, nei giudizi ci vuole equilibrio, come in ogni cosa e credo sia troppo presto per giudicare gli attaccanti del Milan dopo una stagione così, non è stata tutta responsabilità loro".

Conceiçao-Milan, cosa non è andato?

“Vale un po' lo stesso discorso di prima. Gli allenatori vanno valutati con tranquillità e calma e penso che Conceiçao avrebbe avuto bisogno di più tempo e di una squadra meglio strutturata per lui. Non so, non saprei definirlo.. magari al Milan sono comunque soddisfatti del suo lavoro”.