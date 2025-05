Su Sky la Nations League Finals e le qualificazioni ai mondiali 2026

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Sky ha reso noto di aver chiuso un accordo con l'Uefa per acquisire i diritti per la trasmissione delle Nations League Finals e delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026. Su Sky e in streaming su NOW saranno visibili così oltre 200 sfide tra le Nazionali europee, a partire dalle Finals di Nations League, che si svolgeranno in Germania dal 4 all'8 giugno. Su Sky anche i migliori incontri della fase a gironi delle qualificazioni al prossimo mondiale, ad eccezione delle sfide dell'Italia che saranno trasmesse in differita, a partire dalle partite della terza giornata in onda dal 6 giugno.

Il calendario andrà poi avanti fino a novembre, con gli spareggi in programma a marzo 2026. Inoltre, tra marzo e giugno 2026, saranno proposte le amichevoli internazionali di preparazione all'evento con la diretta delle partite disputate dalle nazionali straniere e la differita di quelle della nazionale italiana, una selezione di sfide sarà anche in chiaro su TV8 e Cielo. (ANSA).