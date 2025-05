Conte-Allegri, destini incrociati. Gli ultimi aggiornamenti tra Napoli e Milan

Conte, Napoli, Allegri, Milan. Destini che si incrociano e si intrecciano. Il tecnico leccese sembrava essere pronto a lasciare gli azzurri dopo lo scudetto, con l'ex bianconero pronto a sostituirlo alla corte di De Laurentiis. Le carte in tavola però sembrano essere in procinto di cambiare, anche perché il Milan è fortissimo su Allegri (clicca qui per la nostra anticipazione) e il presidente del Napoli ha presentato a Conte un progetto praticamente faraonico.

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, racconta gli aggiornamenti su una vicenda che si intreccia inevitabilmente: "Ottimismo del Napoli per una permanenza di Antonio Conte in panchina. Nella giornata di oggi c’è stato un incontro tra l’allenatore e il presidente Aurelio De Laurentiis, e le sensazioni adesso sono positive. Presto nuovi colloqui". E anche a Casa Milan c'è fermento: "Milan, vicino un accordo verbale con Massimiliano Allegri. È la primissima scelta del club rossonero, che in queste ore ha accelerato su di lui. Si può arrivare alla chiusura presto".