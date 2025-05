Bologna, si tratteranno al ribasso i riscatti di Pobega e Pedrola

La priorità del Bologna saranno i riscatti dei calciatori arrivati in prestito con diritto di riscatto e i rinnovi dei giocatori in scadenza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono da sciogliere i dubbi sul futuro di Tommaso Pobega e su quello di Estanis Pedrola, rispettivamente in prestito dal Milan e dalla Sampdoria.

Per il centrocampista Joey Saputo non è intenzionato a spendere i 12 milioni di euro previsti, per l'attaccante invece non verserà i 4 milioni scritti nell'accordo con i blucerchiati. L'obiettivo sarà quello di sedersi al tavolo con entrambe le società per abbassare la cifra da sborsare per l'italiano e per rinnovare magari il prestito dello spagnolo.

Il Bologna non potrà invece opporsi alla decisione dell'Inter in merito a Giovanni Fabbian. Da valutare la situazione di Davide Calabria, il cui contratto scadrà a giugno: è arrivato il momento per capire se il suo futuro sarà a Caseldebole o meno. Infine verrà discusso che cosa fare con Lorenzo De Silvesti, che si metterà a disposizione del club: sembra rimandata l'idea di un ruolo dietro la scrivania, l'impressione è che si arrivi a un accordo per un rinnovo del suo contratto di un anno, ovvero fino al 30 giugno del 2026.