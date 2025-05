Concluso l'incontro tra Conte e De Laurentiis: ecco come è andato

Si è concluso pochi minuti fa, secondo quanto riferito da Sky, il lungo incontro tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, andato in scena nella giornata di oggi a Roma. Il tecnico salentino ha lasciato pochi minuti fa casa del patron del Napoli, in compagnia della moglie Elisabetta, insieme al vicepresidente azzurro Edoardo De Laurentiis e al direttore sportivo Giovanni Manna.

Andato via prima di Conte anche l’amministrato delegato dei partenopei, Andrea Chiavelli. Nel corso dell’incontro, le parti hanno condiviso i rispettivi punti di vista dopo una stagione vincente, ma che aveva lasciato delle scorie e portato Conte a pensare a un addio. Da capire se il grande affetto della città e i festeggiamenti per lo scudetto possa aver fatto cambiare idea al tecnico salentino: le parti si sono prese del tempo, riferisce l'emittente satellitare.

Nel summit di oggi, De Laurentiis ha usato le argomentazioni nelle proprie mani per convincere l’allenatore, almeno a prendersi qualche giorno: è ancora troppo presto per sapere se sia riuscito nella sua opera, o se Conte andrà via come sembra. A Torino lo aspetta la Juventus, mentre per l’eventuale successione a Napoli il nome principale resta quello di Massimiliano Allegri, dopo i contatti con De Laurentiis nelle scorse settimane.