Panchina Milan: sfumati Conte e Allegri, in pole Italiano e Motta. Le ultime da SportMediaset

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, è iniziata ieri ufficialmente l'era di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del Milan. Sono diversi i nodi che dovrà sciogliere nelle prossime settimane, compreso resistere all'assalto del Manchester City per Tijjani Reijnders e affrontare il tema dei rinnovi di contratto di Maignan e Theo Hernandez.

La priorità del nuovo ds milanista è però ovviamente il futuro della panchina del Milan: sfumati Antonio Conte e Thiago Motta, i due candidati in pole sono ora Vincenzo Italiano e Thiago Motta. Il primo è in trattativa con il Bologna per il rinnovo, ma finché non ci sarà la firma i rossoneri non molleranno la presa. Se dovesse sfumare anche Italiano, allora tornerebbe di moda il nome di Thiago Motta, già cercato un anno fa dai rossoneri.