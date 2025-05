Il Milan prova ad anticipare Napoli e Inter: ieri contatto con Max Allegri

Secondo quanto riferisce Repubblica, il Milan, che nei prossimi giorni saluterà Sergio Conceiçao, ha deciso di accelerare per Massimiliano Allegri e provare ad anticipare la concorrenza di Napoli e Inter che hanno messo anche loro gli occhi sul tecnico livornese. Ieri, nel giorno dell’insediamento di Igli Tare come direttore sportivo del Diavolo, c'è stato un contatto tra il club di via Aldo Rossi e Max.

Il suo nome piace praticamente a tutti a Casa Milan: Tare lo apprezza da tempo e convince anche l'ad Giorgio Furani in quanto sa gestire i giocatori con personalità più complesse, è aziendalista, ha carisma e credibilità. La decisione dei rossoneri di stringere con Allegri è dovuta anche dal fatto che le alternative sono più lontane: Italiano è vicino al rinnovo con il Bologna, De Zerbi resterà al Marsiglia e Sarri non è in buoni rapporti con il nuovo ds milanista.