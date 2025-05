Milan, per la panchina rispunta Thiago Motta: è il piano B nel caso sfumassero le prime scelte

Da ieri pomeriggio, Igli Tare è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Milan. Il neo dirigente rossonero non ha perso tempo e si è messo subito al lavoro perchè c'è una decisione di fondamentale importanza che deve prendere subito, vale a dire scegliere il nuovo allenatore del Diavolo. I nomi che sono stati accostati al club di via Aldo Rossi sono diversi, ma purtroppo uno a uno stanno sfumando tutti perchè la società milanista è in evidente ritardo avendo perso troppo tempo con l'infinito casting per il ds.

CHI RESTA PER IL MILAN? - Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Italiano, il preferito di Tare, è vicino al rinnovo con il Bologna, mentre Massimiliano Allegri è in orbita Napoli in caso di addio di Antonio Conte, il quale è pronto a tornare alla Juventus. Roberto De Zerbi resterà al Marsiglia, così come Gian Piero Gasperini non dovrebbe muoversi da Bergamo. Chi rimane quindi per il Milan? La sensazione è che in questo momento il destino del club rossonero dipenda da ciò che succede altrove. Servono quindi nuove idee ed è proprio su questa che Tare e gli altri dirigenti milanisti stanno lavorando.

RISPUNTA THIAGO MOTTA - La pista alternativa più viva è quella che porta a Thiago Motta, reduce dall'esperienza deludente alla Juventus: il Diavolo lo aveva già cercato a lungo un anno fa dopo la grande stagione al Bologna, ma i bianconeri furono più veloci a muoversi e alla fine lo portarono a Torino. Sullo sfondo resta poi sempre anche il nome di Roberto Mancini, libero dopo l'esonero da ct dell'Arabia Saudita lo scorso ottobre. Complicato invece pensare a Maurizio Sarri, i cui rapporti con Tare si sono raffreddati notevolmente durante l'esperienza comune alla Lazio, o ad altri allenatori giovani e promettenti come Francesco Farioli.