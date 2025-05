Il Milan aspetta Italiano, ma se vuole Allegri deve affondare subito il colpo

Scelto finalmente il direttore sportivo, con Igli Tare che è stato annunciato ufficialmente nella giornata di ieri, ora al Milan serve un allenatore e serve presto perchè i rossoneri hanno già perso troppo tempo. L'identikit del nuovo tecnico rossonero è già stato tracciato da tempo: basta scommesse, dovrà essere esperto, italiano e profondo conoscitore della Serie A. Al momento, il casting del Diavolo sembra ruotare principalmente intorno a due nomi, cioè quelli di Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri.

IN CIMA ALLA LISTA - Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, Italiano è da tempo in cima alla lista dei desideri del Milan, ma è in trattativa con il Bologna per il rinnovo di contratto. Ieri le parti si sono incontrate senza trovare ancora un accordo, anche se nel club emiliano continuano ad essere cautamente ottimisti che alla fine un'intesa verrà trovata. Il club rossonero resta alla finestra e osserva con attenzione quello che succede. Finché non c’è la firma, il Diavolo continuerà il pressing ed è pronto a mettere sul piatto uno stipendio superiore ai tre milioni di euro, più di quanto il Bologna sembra disposto a riconoscergli. La partita, insomma, è difficile, ma resta comunque aperta.

IN FRETTA - In casa rossonera sono però in tanti a pensare che l'allenatore giusto per questo Milan è Allegri. Il problema è che ancora una volta i rossoneri si sono mossi in ritardo: il livornese è infatti il primo obiettivo del Napoli in caso di addio di Antonio Conte, il quale dovrebbe tornare alla Juventus. Ecco perchè il club di via Aldo Rossi, se davvero lo vuole riportare a Milanello, deve darsi una mossa e affondare subito il colpo, senza perdere altro tempo. Il casting del Diavolo per la panchina include poi anche altri nomi come quelli di Roberto Mancini e Thiago Motta. È in corso infine qualche riflessione anche su Cesc Fabregas.