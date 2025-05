Tare già operativo: il recap del suo primo giorno. Ora la scelta sul tecnico: i nomi

Si sapeva ormai da diversi giorni ma finalmente nel tardo pomeriggio di oggi, è arrivata l'ufficialità: Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan. Il dirigente albanese, che era fermo da due anni dopo una lunghissima esperienza con la Lazio, aveva firmato nei giorni scorsi e oggi ha trascorso la sua prima giornata operativa a Casa Milan. Ecco come andata, come si ridisegnerà l'organico dirigenziale del club e i prossimi passi da nuovo Ds.

Già operativo

Igli Tare non ha voluto perdere tempo e, in attesa di un'intervista più strutturata, ha già dimostrato di volersi subito rimboccare le maniche dalle parole che sono state pubblicate nel comunicato: "La società conosce la mia grande determinazione e la mia volontà di far bene mettendo tutta la mia esperienza al servizio di un grande Club che ha l'obiettivo assoluto di tornare a essere protagonista in Italia e in Europa". Queste sono la fame e gli obiettivi del nuovo Ds. A verificare la bontà del suo operato, però, saranno come sempre i risultati. Nella giornata di oggi, Tare è stato subito operativo a Casa Milan dove si è presentato verso le ore 16, prendendo possesso del suo nuovo ufficio. Due gli incontri degni di nota. Il primo con Florent Ghisolfi, omologo della Roma, su cui si è discusso del futuro di Alexis Saelemaekers. I giallorossi vogliono trattenerlo: ci saranno altri incontri nei prossimi giorni. Il secondo con l'agente Beppe Riso: sul tavolo diversi calciatori rossoneri, in particolare di Francesco Camarda.

Ruolo e tecnico

Ora che l'ufficialità è stata data e dopo una stagione in cui la definizione dei ruoli in dirigenza è stata tutt'altro che chiara, la domanda è lecita: come cambia l'area sport con l'arrivo di Tare? Come anticipato da MilanNews.it negli scorsi giorni, il dirigente albanese prenderà in mano le decisioni sul mercato e sulla gestione di Milanello, con Giorgio Furlani come referente ultimo e parte attiva nella fase di contrattazione economica dei calciatori da acquistare. Accanto a Tare lavorerà Geoffrey Moncada che rimarrà con il suo ruolo di direttore tecnico. Chi vedrà limitato il suo raggio d'azione è Zlatan Ibrahimovic che incarnerà maggiormente il ruolo di advisor con il quale è stato assunto da RedBird. Detto questo, la prima mossa di Tare dovrà essere la scelta dell'allenatore. I rossoneri sono innegabilmente tornati in ritardo: Conte e Allegri sembrano fuori dai giochi, Italiano è incline a rinnovare con il Bologna e anche un profilo come De Zerbi è intenzionato a rimanere a Marsiglia. I nomi che stanno vedendo rialzarsi le proprie quotazioni nelle ultime ore sono Thiago Motta e Roberto Mancini. Difficile la pista Maurizio Sarri con cui Tare non ha chiuso bene ai tempi della Lazio. Chiunque sarà la scelta dovrà arrivare in tempo breve ed essere decisa.