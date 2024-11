Alle 14.15 la conferenza stampa di Fonseca: dove seguire in diretta l'evento

Archiviato, non senza qualche difficoltà inattesa, lo Slovan Bratislava in Champions League, è già tempo di rituffarsi sul campionato di Serie A. Domani pomeriggio a San Siro alle ore 18 arriva l'Empoli di Roberto D'Aversa, impegno assolutamente da non sottovalutare.

Mister Paulo Fonseca parlerà in conferenza stampa per presentare la sfida oggi, venerdì pomeriggio alle ore 14.15. L'appuntamento è come sempre a Milanello, e sarà possibile seguire la conferenza del tecnico portoghese sia sui canali ufficiali del club rossonero e sia con il consueto live testuale di MilanNews.it.