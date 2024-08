Alle 14:45 la conferenza stampa di Fonseca pre Lazio-Milan

vedi letture

Il Milan si prepara verso la terza giornata di campionato, in programma sabato sera alle 20.45 all'Olimpico contro la Lazio, che come i rossoneri è reduce da una sconfitta per 2-1 nell'ultimo turno di Serie A contro l'Udinese. Oggi alla vigilia della sfida, alle 14.45 si terrà la conferenza stampa con il mister Paulo Fonseca presso il Centro Sportivo di Milanello.

La conferenza potrà essere seguita in diretta streaming sui canali ufficiali dei rossoneri e con la consueta diretta testuale di MilanNews.it.