Alle 17.30 l'Under 21 cerca l'euro-pass contro l'Irlanda. Plizzari verso la titolarità

Oggi alle 17.30 al Del Duca di Ascoli l'Italia Under 21 va in cerca del pass per l'Europeo di categori che si disputerà tra Romania e Georgia nell'estate 2023. Nell'ultima gara del girone, gli azzurrini sfidano l'Irlanda seconda e distante due punti. Due risultati su tre per gli uomini di Nicolato che non possono sbagliare. In porta, molto probabilmente, partirà titolare il portiere del Milan Alessandro Plizzari.