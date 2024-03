Alle 19 in campo per un'amichevole la Serbia di Luka Jovic

L'unico rossonero quest'oggi in campo sarà Luka Jovic. L'attaccante sarà impegnato oggi alle 19 nell'amichevole che la sua Serbia giocherà a Larnaca in casa di Cipro. La prima partita della nazionale balcanica in questa pausa non è andata benissimo: quattro giorni fa a Mosca i serbi hanno preso quattro gol dalla Russia, senza segnarne neanche uno. Jovic ha giocato da punta centrale titolare ed è rimasto in campo per circa 73 minuti. La gara è stata pesantemente condizionata da un cartellino rosso a un giocatore serbo dopo neanche mezz'ora di gioco, un episodio che ah indirizzato chiaramente la sfida.

Oggi la Serbia vuole rifarsi e ci proverà con un avversario, con tutto il rispetto, più debole. Vedremo alle 19 se Luka Jovic sarà ancora impiegato dal primo minuto oppure verrà utilizzato a gara in corso, una situazione che con il Milan conosce molto bene e ha fatto anche vedere ottime cose nell'arco della stagione in corso.