Alle 20.45 Milan in campo contro la Lazio: tutti i precedenti della sfida alla terza giornata

vedi letture

Questa sera alle 20.45, il Milan di Fonseca, con appena un punto dopo partite sarà di scena all’Olimpico di Roma dove se la vedrà con la Lazio di mister Baroni. I biancocelesti dopo la bella vittoria all’esordio contro il Venezia sono caduti sul campo dell’Udinese e vogliono tornare a sorridere davanti ai propri tifosi.

Sarà la quarta volta che Lazio e Milan si gioca alla terza giornata. Nella stagione 1963-1964 match che si chiuse in pareggio 1-1 (reti di Galli per i locali, Fortunato per il Milan), mentre nei campionati 1969-1970 e 2017-2018 si registrarono due vittorie dei padroni di casa. Uno a zero con rete di Chinaglia nel 1969, netto quattro a uno nel 2017 (tripletta di Immobile e rete di Luis Alberto, che resero inutile il goal di Montolivo).