Allegri a DAZN: "Quest’anno i ragazzi si sono meritati la stima di tutti i tifosi per l’impegno e la volontà con cui hanno giocate le partite"

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All’antivigilia di Napoli-Milan la mattinata di Milanello è stata decisamente speciale: migliaia di tifosi presenti per caricare la squadra, con i giocatori che hanno svolto parte dell’allenamento sul campo esterno del centro sportivo di Carnago.

Per l’occasione mister Massimiliano Allegri è stato intervistato da DAZN. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla spinta del pubblico:

“Siamo molto contenti dei tifosi, perché poi non ci saranno a Napoli. Credo che quest’anno i ragazzi si sono meritati, si sono guadagnati la stima di tutti i tifosi per l’impegno e la volontà con cui hanno giocate le partite. E questo penso sia solo merito dei ragazzi”.

Come avete lavorato durante la sosta?

“Abbiamo lavorato solo da ieri, perché tutti hanno finito di tornare ieri. Quindi ieri, oggi, domani e poi andiamo a giocare a Napoli una partita meravigliosa”.

Come stanno gli attaccanti?

“Stanno tutti bene, anche Loftus-Cheek sta molto bene. Sono tutti a disposizione tranne Gabbia, che credo rientrerà da martedì”.

Che Napoli si aspetta?

“Il Napoli è una squadra forte, ha recuperato tutti i giocatori. Sarà una bellissima partita. Per venir via con un risultato importante bisogna fare una grande prestazione di squadra”.

Sulla mancata qualificazione al Mondiale dell’Italia:

“Non so perché non ci siamo andati. So che sono molto dispiaciuto da italiano, è normale che quando la Nazionale non partecipa ai Mondiali per tutti gli italiani è un dispiacere e sono molto dispiaciuto per questo. Da questa cosa gli organi di competenza devono prendere delle decisioni e analizzare a fondo quelle che sono le soluzioni che possono aiutare i ragazzi giovani a diventare giocatori bravi”.