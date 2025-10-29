Allegri dopo Atalanta-Milan: "L'importante è crescere con la consapevolezza del percorso che stiamo facendo"

vedi letture

Massimiliano Allegri ha parlato così a Sport Tv Portugal dopo il pareggio tra Atalanta e Milan: "Lasciamo Bergamo con buone sensazioni. Anche senza brillare, la squadra ha mostrato forza, compattezza e carattere. E' mancata un po' di precisione nelle transizioni e maggiore chiarezza nelle giocate offensive, ma lo spirito del gruppo è stato sempre dentro la partita, vivo.

Adesso bisogna recuperare energie, riportare in campo chi al momento è fuori e continuare a lavorare. L'importante è crescere, passo dopo passo, con la consapevolezza del percorso che stiamo facendo".