Serie A, domenica super con tutte le big in campo. Il programma

vedi letture

Questo il programma delle restanti partite di Serie A da giocare per il quindicesimo turno di campionato:

VENERDÌ 12 DICEMBRE

Lecce-Pisa 1-0

SABATO 13 DICEMBRE

Torino-Cremonese 15.00

Parma-Lazio 18.00

Atalanta-Cagliari 20.45

DOMENICA 14 DICEMBRE

Milan-Sassuolo 12.30 DAZN

Fiorentina-Verona 15.00

Udinese-Napoli 15.00

Genoa-Inter 18.00

Bologna-Juventus 20.45

LUNEDÌ 15 DICEMBRE

Roma-Como 20.45

VERSO MILAN-SASSUOLO, LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA

"Il Sassuolo - ha dichiarato mister Massimiliano Allegri in conferenza stampa - è una bella squadra, ha un'ottima posizione in classifica. È una di quelle squadre con cui le partite non finiscono mai. Ha molto più equilibrio di quanto ne aveva a inizio stagione. Partita da giocare con grande rispetto e ordine. In una stagione ci sono varie fasi. Partivamo bene all'inizio e iniziavamo il secondo tempo facendoci il segno della croce. Ora si è capovolta la situazione. Dobbiamo raggiungere un equilibrio per avere sempre l'approccio giusto. A Torino è stato fatto un bel secondo tempo, però nel primo quarto d'ora abbiamo subito due gol che ci potevano costare i tre punti. Col Sassuolo speriamo di non prendere gol. Domani è la prima alle 12.30, ci avviamo verso le feste... La priorità nostra è di affrontare il Sassuolo con grande ordine, le partite durano 100 minuti. Giochiamo contro una squadra che può fare gol in qualunque momento: la fase difensiva dovrà essere molto molto buona per non dargli la possibilità di esaltare le loro caratteristiche sugli esterni. Volpato e Laurientè nell'uno contro uno e nell'attacco alla profondità sono molto bravi. Partita complica che va portata a casa. Poi dobbiamo affrontare un viaggio in Arabia. Un conto è andarci con tre punti, un altro con una sconfitta... L'Inter e il Napoli l'anno scorso sono arrivate seconda e prima l'anno scorso. È normale siano favorite. Il Milan ha cambiato tanti giocatori, sono arrivati ottimi giocatori e stiamo facendo un percorso in cui dobbiamo avere ambizione e convinzione di fare il massimo, partendo dalla base che il Milan deve tornare a giocare la Champions. Domani dobbiamo fare un altro passettino per la classifica: ne abbiamo 31 ma ne mancano ancora tanti per l'obiettivo stagionale. L'importante è arrivare a marzo nelle migliori condizioni".